Названы зарплаты ректоров ярославских вузов

В 2025 году ректоры вузов, расположенных в Ярославской области, зарабатывали свыше 300 тыс. руб. Соответствующие данные опубликовало Минобрнауки России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По информации ведомства, среднемесячная заработная плата ректора ЯГТУ Ольги Степановой за 2025 год составила 480,9 тыс. руб., ректора Демидовского университета Артема Иванчина — 474,9 тыс. руб., ректора аграрного университета Светланы Гусар — 318,9 тыс. руб., ректора РГАТУ Валерия Кошкина — 376 тыс. руб.

По сравнению с 2024 годом больше всего зарплата выросла у ректора ЯГТУ — с 355 до 480 тыс. руб. Зарплата ректора РГАТУ выросла за год на 59 тыс. руб. Глава Демидовского университета стал получать на 18 тыс. руб. больше, аграрного университета — на 4 тыс. руб.

Алла Чижова