Суд рассмотрит иск об изъятии более 500 млн со свердловских экс-чиновников

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 4 июня рассмотрит иск об изъятии в доход государства более 500 млн руб., полученных коррупционным путем, с бывших свердловских чиновников — фигурантов уголовного дела о передаче взятки, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Ответчиками по иску выступают пять юридических лиц и 17 физических лиц. Среди них — бывший замминистра ЖКХ региона Сергей Гайда, экс-мэр Дегтярска Вадим Пильников и его бывший заместитель Виктор Солдатов. На имущество ответчиков наложен арест.

Уголовное дело по ч.4 ст.291.1 УК РФ в отношении Сергея Гайды было возбуждено еще в 2025 году. По словам собеседника «Ъ-Урал», Сергей Гайда был посредником между взяткополучателем в виде Вадима Пильникова и взяткодателем — учредителем компании «Жилые кварталы» Саррафом Мамедовым. Как считает обвинение, Вадим Пильников намеренно не замечал нарушения в ходе приемки работ, отдавая приоритет при заключении госконтрактов этой компании. Бывший мэр смог получить 4,4 млн руб., экс-замминистра — более 1,5 млн руб.

Летом 2025 года Кировский райсуд Екатеринбурга приговорил Вадима Пильникова к 10 годам колонии строгого режима. Сергей Гайда с января 2026 года находится в розыске, он арестован заочно.

Ирина Пичурина