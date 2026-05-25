Экс-совладелица «Арианта» включилась в дело о банкротстве своей компании

Бывшая совладелица холдинга «Ариант» и дочь его основателя Александра Аристова Елена Кретова заявила требования в рамках дела о банкротстве своей компании — ООО «Консультанты Урала». Она заявила о долге в размере 1 млн руб. Информация отображена в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству требования кредитора. К «Консультантам Урала» в рамках дела о несостоятельности подано еще четыре заявления. Среди истцов — ООО «Агрофирма „Ариант“» (требования — 297,6 млн руб.), агрофирма «Южная» (429,6 млн руб.), «Центр пищевой индустрии — Ариант» (96,6 млн руб.) и ООО «Уральская энергосбытовая компания» (8,5 млн руб.). Требования будут рассмотрены без проведения заседания и вызова участников дела.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Консультанты Урала».

В мае 2025 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск агрофирмы «Южная» о взыскании 429 млн руб. с «Консультантов Урала». В июне подобный иск от агрофирмы «Ариант» на 296 млн руб. тоже удовлетворили. В сентябре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Елены Кретовой на отказ признать недействительным договор займа на 546 млн руб. между ее компанией «Консультанты Урала» и ООО «Центр пищевой индустрии – Ариант».

