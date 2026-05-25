Иран исключил вопрос управления Ормузским проливом из меморандума с США

Вопросы управления Ормузским проливом не включили в меморандум о взаимопонимании между Ираном и США. Их будут решать прибрежные страны, рассказал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на брифинге.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Что касается Ормузского пролива в меморандуме, мы не обсуждаем детали соглашения. Вопрос о том, как будет управляться пролив, решается прибрежными странами»,— отметил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, говорил, что Белый дом предпочитает дипломатический подход к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, если переговоры с Ираном все же провалятся, в этом точно не будет вины США или их союзников в Персидском заливе.

