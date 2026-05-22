Иран готов вписать соседа в долю

Оман ведет с Ираном переговоры о совместном управлении Ормузским проливом — международной судоходной артерией, которая в одностороннем порядке была блокирована Тегераном в начале конфликта с США и Израилем. Султанат рассчитывает на свою долю с доходов, полученных с проходящих коммерческих рейсов. При этом механизм будет оформлен не как сбор пошлин, а как система предоставления морских услуг. Такая схема не устроит США, предупредил 21 мая госсекретарь Марко Рубио. По его словам, одностороннее изменение статуса Ормуза подорвет переговорный процесс между Соединенными Штатами и Ираном, в котором, по его словам, начали появляться подвижки.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Торговые суда в Ормузском проливе (май 2026 года)

О том, что Оман ведет переговоры с Ираном о совместном получении доходов с Ормузского пролива, сообщили иранские источники издания The New York Times (NYT). Султанат, который ранее отвергал предложения о равноправном управлении блокированным иранцами проливом, теперь обсуждает выделение ему доли с тех средств, которые выплачивают международные коммерческие суда за движение через морской путь.

Взимать плату за проход через Ормузский пролив в одностороннем порядке Иран стал в марте, после того как 28 февраля США и Израиль начали войну.

А в этом месяце Иран создал специальное ведомство для контроля над артерией — Управление по проливам Персидского залива, которое инструктирует экипажи о правилах прохождения через этот маршрут и выдает им соответствующие разрешения.

Как утверждают источники NYT, Тегеран при этом не планирует преподносить механизм сборов как транзитные пошлины. Вместо этого в ходе переговоров оманской стороне предложили оформить сборы как плату за определенные услуги для проходящих через Ормуз коммерческих рейсов. Это, как обращает внимание NYT, дало бы Ирану возможность избежать лишних обвинений в нарушении международного права, хотя де-факто Исламская Республика, блокировав Ормузский пролив с началом войны, и так бросила вызов международному статусу судоходного пути.

Такая ситуация вряд ли устроит администрацию президента США. «Мы хотим, чтобы он был открыт,— заявил 21 мая Дональд Трамп, имея в виду Ормузский пролив.— Мы не хотим, чтобы существовала плата за проход. Это международный водный путь». Впрочем, по его словам, американская сторона сама эффективно оказывает давление на Иран — за счет установленной в отношении него морской блокады, которая, по оценкам Белого дома, приносит Исламской Республике убыток в размере до $500 млн в день.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио предупредил 21 мая, что сделка о прекращении войны, к согласованию которой приблизились Вашингтон и Тегеран в последние дни, будет «неосуществимой», если Иран решит закрепить в Ормузе механизм сборов. «Никто в мире не поддерживает систему взимания платы за проезд,— сказал шеф американской дипломатии.— Это невозможно, и это было бы неприемлемо… Если нам не удастся заключить выгодную сделку, президент ясно дал понять, что у него есть и другие варианты».

Несмотря на то что, по утверждению иранской стороны, некоторые коммерческие компании выражают согласие на новые условия прохода через Ормузский пролив, трафик существенно отличается от довоенного уровня.

До начала американо-израильской операции через судоходную артерию проходило от 120 до 140 судов в сутки, теперь же, если верить заявлениям Корпуса стражей исламской революции, пролив в лучшем случае пересекает чуть более 20 коммерческих рейсов в день.

По оценкам консалтинговой компании Rapidan Energy Group, которые приводит агентство Bloomberg, сохранение текущего статуса-кво в Ормузском проливе грозит мировой экономике рецессией, сравнимой с глобальным финансовым кризисом 2008 года. Как базовый сценарий аналитики Rapidan Energy Group рассматривают разморозку Ормуза в июле. В этих обстоятельствах возможно сокращение спроса на нефть на 2,6 млн баррелей в день и рост нефтяных цен до $130 за баррель.

В случае пессимистичного сценария, который предполагает заморозку транзита в проливе до августа, Rapidan Energy Group ожидает возникновения дефицита поставок нефти на уровне 6 млн баррелей в день. «Текущие макроэкономические условия менее экстремальные, чем в 1970-х или в период с 2007 по 2008 год. Но эта относительно более сильная отправная точка не может нивелировать риск того, что продолжающиеся скачки цен на нефть могут усугубить финансовые и макроэкономические уязвимости»,— приводит Bloomberg отрывок из аналитической записки экспертов.

Нил Кербелов