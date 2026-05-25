Реконструкция стадиона «Спартаковец» выполнена на 46%

В Ярославле реконструкция стадиона выполнена на 46%. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев после встречи с зампредом правления Сбербанка Вячеславом Цыбульниковым.

Фото: Правительство Ярославской области

«Выполнено 46% строительно-монтажных работ, смонтированы каркас трибун и основание лестниц, идет закупка оборудования. Работы в графике и должны быть завершены к 1 сентября»,— сообщил губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что реконструкция стартовала в 2025 году и ведется на средства Сбербанка. Объем инвестиций — 300 млн руб. Проект благоустройства предполагает появление двух спортивных полей с беговыми дорожками по периметру, сцены и трибун с защитным навесом, игрового комплекса со скалодромом, а также батутами и горками. Для спортсменов оборудуют площадку для воркаута.

Алла Чижова