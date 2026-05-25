Глава ГАИ Верхней Салды не смог оспорить решение об аресте

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила (Свердловская область) об аресте начальника отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Верхнесалдинский» Сергея Мельникова, следует из данных картотеки суда.

Ему инкриминируют два эпизода получения взятки (ч.3 ст.290 УК РФ). Сергей Мельников начал служить в правоохранительных органах в 2013 году. В 2016 году он получил признание как лучший инспектор ДПС Свердловской области. До этого поста он занимал должности инспектора по розыску автотранспорта и заместителя командира взвода. Сергей Мельников — майор полиции.

Ранее в один день Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал бывшего начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Александра Блинова и начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков в Нижнем Тагиле, подполковника полиции Артура Белых.

Артем Путилов