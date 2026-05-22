Суд в Екатеринбурге арестовал экс-главу управления по вопросам миграции

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 20 июля бывшего начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Александра Блинова. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ) и организации незаконной миграции (ч.2 ст.322.1 УК РФ).

Вину Александр Блинов на данный момент отрицает. На процессе по избранию меры пресечения выяснилось, что его близкие готовы внести за него залог в 1,5 млн руб. Кроме того, они же и утверждали, что дело сфабриковано: якобы Александра Блинова уже несколько раз хотели привлечь к уголовной ответственности.

По данным СМИ, в апреле 2025 года в Екатеринбурге правоохранительные органы провели задержание группы из семи уроженцев Таджикистана. Им предъявили обвинения в организации незаконной миграции и даче взятки. По итогу каждого из них отправили в следственный изолятор. По предварительным данным, кто-то из фигурантов якобы мог дать показания на Александра Блинова. Официально эту версия в силовой среде не подтверждают.