«Фортуна» подвела полицейского

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 15 июня начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков в Нижнем Тагиле, подполковника полиции Артура Белых. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе и превышении должностных полномочий. По предварительным данным, он мог «крышевать» местную ОПГ «Фортуна», членов которой недавно начали задерживать и арестовывать за преступления прошлых лет. Адвокат Артура Белых от комментариев отказался.



Утром 22 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Нижнетагильское» Артура Белых. По данным «Ъ-Урал», следственные действия с ним начали проводить 19 мая. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе (ч.3 ст. 210 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ).

Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. После заседания адвокат по назначению от комментариев отказался.

По данным указанным в соцсетях, Артур Белых родился в 1987 году. В 2021 году был награжден медалью «За отличие в службе» II степени. В 2023 году ему было присвоено звание подполковника. Был одним из самых результативных сотрудников, характеризовался положительно. Входил в команду бывшего начальника полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова, который возглавлял МУ МВД «Нижнетагильское» с 2012 по 2025 год.

По словам источника «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, поводом для задержания Артура Белых стали подозрения, что он «крышевал» местную ОПГ «Фортуна». Официально эту информацию в СКР не комментируют.

В правоохранительных органах считают, что ОПГ «Фортуна» начала свою преступную деятельность в 90-е с вымогательства денег у спекулянтов на вещевом рынке в Нижнем Тагиле, а позже на центральном колхозном рынке. Чтобы легализовать свой криминальный бизнес в 1992 году они зарегистрировали ТОО «Фортуна», которую возглавил Олег Сохраннов. Лидерами ОПГ считались Андрей Шатов (Шат) и Олег Ануфриев (Ануфер), между которыми позже возникло кровавое противостояние — в ходе разборок и перестрелок «Фортуна» потеряла значительное число «бойцов». Те, кто выжили после разборок, стали преуспевающими бизнесменами.

В декабре 2025 года был арестован Олег Ануфриев по обвинению в убийстве двух человек (п. «з» ст.102 УК РСФСР). По словам собеседника «Ъ-Урал», знакомого с обстоятельствами дела, вероятнее всего речь идет об убийстве местного криминального авторитета и его охранника на набережной городского пруда. Через месяц арестовали другого члена ОПГ Михаила Рогачева (Рогач), который отвечал силовой блок, был личным водителем и телохранителем Олега Ануфриева. Его обвинили в вымогательстве (п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ).

Артем Путилов