В Запорожской области запретили продажу алкоголя из-за последних звонков в школах

26 мая в Запорожской области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольных напитков, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ограничения вводятся из-за проведения в школах линеек, посвященных окончанию учебного года.

В этот день магазины не смогут продавать крепкий алкоголь, пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. За нарушение предусмотрен административный штраф. Ограничения не касаются предприятий общественного питания.

Из-за последних звонков 26 мая запрет на продажу алкоголя в розницу будет также действовать в Ставропольском крае, Дагестане, Удмуртии, на Алтае и других регионах.