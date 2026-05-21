На Ставрополье на сутки запретят продажу алкоголя из-за последних звонков

В Ставропольском крае 26 мая будет действовать временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения вводятся в связи с проведением последних звонков в школах, сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Запрет будет распространяться на магазины, супермаркеты и специализированные торговые точки, включая пивные магазины. Ограничение вводится в соответствии с краевым законом «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции».

При этом кафе, бары и рестораны продолжат работать в обычном режиме. Однако приобрести алкогольную продукцию можно будет только для употребления непосредственно в заведении — продажа навынос останется запрещенной.

Ограничения будут действовать в течение суток — с 00:00 до 24:00 26 мая. Аналогичные меры в дни последних звонков вводятся и в ряде других регионов России, включая Ростовскую область, Дагестан и Карачаево-Черкесию.

Ранее Ставропольский край вошел в число регионов с наиболее низким уровнем потребления алкоголя по версии федеральных рейтингов трезвости.

