В Дагестане запретят продажу алкоголя в дни Курбанбайрама и последнего звонка

В Дагестане 26 мая, а также 27, 28 и 29 мая полностью запретят розничную продажу алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков. Ограничения распространятся и на 1 июня — День защиты детей, сообщили в республиканском Комитете по виноградарству и алкогольному регулированию.

Власти региона объясняют это действием пункта 4 статьи 2 республиканского закона №27 от 29 апреля 2013 года «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Дагестан». Правила подтверждают, что алкоголь нельзя продавать в дни мусульманских праздников, 1 сентября, 1 июня, в День молодежи, а также в дни проведения последнего звонка и торжественных выпускных мероприятий.

26 мая станет днем последнего звонка в школах Дагестана, широко отмечаемым событием, к которому традиционно приурочивают торжественные линейки и школьные мероприятия. В те же дни — с 27 по 29 мая — республика отмечает Курбанбайрам, который в текущем году объявлен официальными выходными. Запрет на продажу алкоголя в эти даты совпадает с религиозным и календарным графиком, когда власти стараются минимизировать возможность распития спиртного в массовые и семейные праздники.

Норма о запрете не новая: она действует с 2013 года и уже применялась в Рамадан, на Уразабайрам, последний звонок, 1 сентября и ряд других дат. В 2025 году в республике обсуждали дополнительные меры и уточнения к ограничениям, но в 2026 году используют уже устоявшийся правовой механизм. Власти подчеркивают, что в эти дни ограничение касается именно розничной торговли, а не государственных запретов на оборот алкоголя в целом. В ряде случаев общепит может работать по отдельным правилам, которые зависят от формата заведения и режима лицензирования, но розничные точки обязаны полностью прекратить продажу алкоголя в указанные даты.

Станислав Маслаков