Выпускные в столице Удмуртии пройдут под лозунгом «Ижевск — город моей мечты»

Последние звонки в столице Удмуртии пройдут под лозунгом «Ижевск — город моей мечты». Таким образом власти намерены мотивировать выпускников поступать в местные вузы, рассказала министр образования и науки республики Римма Бякова на пресс-конференции. Ее слова передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Празднование последних звонков пройдет во вторник, 26 мая. Основной площадкой в Ижевске станет Летний сад имени Горького. Меры безопасности в этот день будут усилены. Госпожа Бякова напомнила, что в столице Удмуртии 26 мая будет действовать полный запрет на розничную продажу алкоголя.