Зарплаты HR-специалистов на Ставрополье за пять лет выросли более чем вдвое

Медианная зарплата специалистов в сфере управления персоналом в Ставропольском крае за последние пять лет выросла на 113%. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

По данным сервиса, за январь—апрель 2026 года работодатели региона разместили более 200 вакансий в профессиональной сфере «Управление персоналом, тренинги». Средняя предлагаемая заработная плата составила 66,3 тыс. руб., что на 35,1 тыс. руб. больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Медианная зарплата менеджеров по персоналу достигла 60 тыс. руб., увеличившись на 71% за пять лет. У специалистов по подбору персонала и кадровых работников рост составил 100% — также до 60 тыс. руб.

Как отметила директор hh.ru в регионах Марина Качанова, за последние годы профессия HR-специалиста существенно изменилась. Если ранее основное внимание уделялось кадровому документообороту и административным функциям, то сейчас работодатели все чаще требуют навыков HR-аналитики, работы с данными и цифровыми платформами.

По оценке hh.ru, в 23% вакансий работодатели указывают необходимость понимания архитектуры систем кадрового электронного документооборота, включая настройку маршрутов согласования и интеграцию с учетными системами.

Изменился и отраслевой спрос на HR-специалистов. Если в 2021 году основным работодателем для эйчаров был ИТ-сектор, то к 2026 году лидирующие позиции заняли розничная торговля и строительство — по 9% вакансий. Доля ИТ-компаний сократилась до 8%.

В hh.ru отмечают, что современный HR постепенно становится стратегическим партнером бизнеса, отвечающим не только за кадровое администрирование, но и за эффективность процессов управления персоналом.

