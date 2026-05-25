Жители Ставрополья за неделю перевели мошенникам около 54 млн рублей

Жители Ставропольского края за последнюю неделю перевели мошенникам около 54 млн руб. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Одной из крупнейших жертв аферистов стала 79-летняя жительница Ставрополя, которая лишилась 6,4 млн руб. после общения с неизвестным в мессенджере. По данным полиции, злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил пенсионерке, что ее подозревают в финансировании запрещенной организации. Под этим предлогом женщину убедили перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

Как уточнили в МВД, на протяжении четырех месяцев потерпевшая через различные банкоматы Ставрополя переводила средства на счета, указанные мошенниками. После того как собеседник перестал выходить на связь, женщина обратилась в полицию.

По факту произошедшего специализированный следственный отдел по расследованию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий СУ УМВД по Ставрополю возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В полиции вновь напомнили жителям региона, что «безопасных счетов» не существует, и призвали не переводить деньги по указанию неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Валерий Климов