В Ярославле нашли подрядчика для ремонта легкоатлетического манежа

В Ярославле договор на ремонт легкоатлетического манежа на улице Чкалова заключат с ООО «Стройгранд». Соответствующая информация отражена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Итоги торгов подвели 22 мая. В процедуре участвовали две компании: одна предлагала выполнить работы за 25,9 млн руб., а вторая — за 29,9 млн руб. при начальной цене 30,2 млн руб. Победила компания с наивысшим рейтингом заявки и более высокой стоимостью работ.

Согласно данным «Руспрофайл», ООО «Стройгранд» зарегистрировано в 2023 году в деревне Сабельницы Ярославского округа. Компания работает в сфере строительства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчик должен будет отремонтировать помещения спортзала, коридоров, касс, раздевалок, а также парапет кровли и фасад. По контракту ремонт должен быть завершен до 15 сентября 2026 года.

Алла Чижова