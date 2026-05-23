Лавров заявил о попытках Запада сделать РФ «как можно больнее» с помощью Армении

Страны Запада «пытаются растащить» союзников России и втянуть Армению в антироссийский лагерь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, цель Запада — сделать России «как можно больнее».

«Запад пытается растащить наших союзников, прежде всего начиная с наших соседей, как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас он это делает с Украиной, как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную»,— сказал господин Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (трансляция велась на странице МИД во «ВКонтакте»).

В последние месяцы власти Армении взяли курс на сближение с Евросоюзом. При этом республика входит в Евразийский экономический союз и, как заявляли в МИД, пока не планирует из него выходить. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что страна никогда не была и не будет «вовлечена в антироссийские действия».

