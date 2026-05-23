МИД Армении ответил на слова Лаврова про партнерство с Россией

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван заинтересован в сохранении и развитии партнерских отношений с Россией. Так он прокомментировал заявления российских политиков о возможном дрейфе Армении в сторону ЕС и ухудшении двусторонних связей.

«Мы неизменно заинтересованы в сохранении и развитии нормального партнерства с Россией»,— сказал господин Мирзоян в интервью news.am. По его словам, развитие сотрудничества Армении с США и Евросоюзом не направлено против Москвы, а взаимодействие с зарубежными партнерами строится на взаимовыгодной основе.

Министр признал наличие проблем в отношениях между двумя странами. Он отметил, что подобные вопросы возникали и ранее, в том числе в сфере торговли сельхозпродукцией и алкогольной продукции. «Мы в конструктивной, здоровой обстановке обсудим это с нашими партнерами, и я надеюсь, что найдем хорошие решения»,— добавил глава армянского МИДа.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил о стремлении премьер-министра Никола Пашиняна сблизить страну с ЕС при сохранении преимуществ участия в ЕАЭС.