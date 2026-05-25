В Ивдельском лесничестве локализовали пожар на площади 1,5 тыс. га

Пожарные локализовали лесной пожар на площади 1,5 тыс. га в Ивдельском лесничестве, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. По данным главы регионального минприроды Дениса Мамонтова, над ликвидацией возгорания продолжают работать более 100 человек.

«Остановить распространение огня удалось благодаря опашке кромки лесного пожара при помощи тяжелой спецтехники, а также применению технологии встречного пала. Существенную роль сыграли вертолеты Ми-8, которые в общей сложности сбросили на возгорание более 60 тонн воды. Все продолжают работать на своих местах, чтобы ликвидировать этот лесной пожар»,— сообщил министр.

На 22 мая площадь пожара в Ивдельском лесничестве достигала 800 га, к тушению были привлечены 90 пожарных, два вертолета и 11 единиц техники. В Ивделе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за пожара.

За предыдущие сутки Уральская авиалесоохрана потушила четыре пожара в Ревде, Ивдельском, Серовском, Тугулымском муниципальных округах. Общая площадь пожаров составляла 32,2 га. Всего с начала сезона в регионе возник 71 пожар, из них в первые сутки потушили 70. Площадь возгораний суммарно составила 2 тыс. га.

