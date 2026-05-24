В Свердловской области потушили четыре лесных пожара за сутки

Уральская авиалесохрана потушила за сутки четыре пожара, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Общая площадь возгораний составляла 32,2 га.

Пожары потушили в Ивдельском, Серовском, Тугулымском муниципальных округах и в муниципальном округе Ревда. В Ивдельском лесничестве продолжают работать над ликвидацией пожара 100 человек. В тушении участвуют 15 единиц техники и вертолет Ми-8.

«Работа ведется круглосуточно, границы возгорания удается сдерживать вдали от населенных пунктов. Ситуация осложняется тем, что на территории возгорания много сухого валежника, который легко воспламеняется»,— сообщил заместитель директора Уральской авиабазы Дмитрий Кузенин.

Господин Кузенин уточнил, что для тушения пожара используют технологию встречного пала, поэтому площадь возгорания увеличилась до 1,5 тыс. га. При этом огонь, по его словам, контролируемый, горят хвойная подстилка, мелкие кусты и трава.

С начала сезона в регионе возник 71 пожар, из них в первые сутки потушили 70. Общая площадь возгорания составила 2 тыс. га.

Напомним, в Ивделе из-за пожара ввели режим ЧС, на тот момент площадь возгорания составляла 800 га. Границы пожара до сих пор удается сдерживать от населенных пунктов.

Анна Капустина