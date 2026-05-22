В Ивделе ввели режим ЧС из-за лесного пожара площадью 800 гектаров

В Ивделе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за лесного пожара площадью около 800 гектаров в местном лесничестве. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На данный момент над ликвидацией возгорания работают 90 человек, задействованы 11 единиц техники и два вертолета Ми-8. По поручению губернатора Дениса Паслера, на месте работает министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

По словам министра, в настоящий момент специалисты при помощи спецтехники опахивают пожар по кромке, чтобы остановить низовой пожар. Два вертолета уже произвели 13 сбросов воды, суммарно — 33 тонны. «Нам удается сдержать границы возгорания вдали от населенных пунктов, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало»,— сказал Денис Мамонтов.

Он добавил, что сегодня на место прибудут еще 14 десантников-пожарных и пять парашютистов-пожарных.

Полина Бабинцева