Выручка ярославской ГК «ЕКС» превысила региональный бюджет

Выручка зарегистрированного в Ярославле АО «Группа компаний "ЕКС"» (ГК «ЕКС») в 2025 году составила 260 млрд руб., что больше бюджета Ярославской области за аналогичный период (145 млрд руб. по доходам). Данные о финансовых результатах компании размещены в «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Telegram-канал Дмитрия Рудакова Ремонт моста в Рыбинске

Оборот ГК «ЕКС» в 2025 году вырос более чем в два раза год к году (110 млрд руб. в 2024 году). Чистая прибыль компании составила 6,5 млрд руб. (3,6 млрд руб. годом ранее).

Группа компаний «ЕКС» — один из крупнейших участников рынка инфраструктурного строительства в России. В Ярославской области компания занималась капитальным ремонтом моста через Волгу в Рыбинске, реконструкцией бассейна «Лазурный», построила 1-ю очередь волейбольного центра, новый корпус областной онкологической больницы и ряд других объектов.

Антон Голицын