Самолет ВВС США подал сигнал бедствия в небе над Чехией

Транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III подал аварийный сигнал, когда пролетал над Чехией, сообщается на сайте сервиса Flightradar 24. Несколько минут назад самолет приземлился на авиабазе Рамштайн в Германии. Что произошло на борту, неизвестно.

Самолет вылетел из Румынии в 21:56 мск. Сигнал бедствия экипаж подал через 40 минут после взлета. Всего полет занял около полутора часов.

«РИА Новости» уточняет, что судно передало аварийный код Squawk 7700, которым пилоты сообщают об общей чрезвычайной ситуации на борту: не всегда такой сигнал связан с непосредственной угрозой катастрофы. ТАСС добавляет, что самолет с бортовым номером 06-6166 находится в эксплуатации уже около 20 лет. Собеседник агентства рассказал, что 5 мая еще один транспортный самолет США — Boeing C-135 Stratotanker — подавал сигнал бедствия в районе Персидского залива. Тогда самолет также удалось посадить без происшествий.