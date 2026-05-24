Пять человек пострадали в ДНР при атаках ВСУ

Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

Мужчина 1974 года рождения получил ранения при ударе БПЛА по дороге Ольгинка — Благодатное. Ему диагностировали ранения средней степени тяжести. При ударе беспилотника в Центрально-Городском районе Горловки ранения получил мужчина 1956 года рождения.

Травмы средней степени тяжести получил мужчина 1979 года рождения при взрыве предмета в Новоселовке Ясиноватского округа. Мужчина 1989 года рождения и женщина 1973 года рождения пострадали в Кировском районе Донецка и в Никитовском районе Горловки соответственно. Они были ранены при взрывах «взрывоопасных предметов».

По данным Минобороны РФ, за 12 часов силы ПВО сбили 33 беспилотника над регионами России. БПЛА уничтожили над Курской, Белгородской и Брянской областями.