Над Россией за 12 часов сбили 33 беспилотника

С 8:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили над Россией 33 беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, беспилотники сбили над тремя регионами страны — Белгородской, Брянской и Курской.

По данным оперативного штаба Белгородской области, один мирный житель пострадал при взрыве «неустановленного взрывного устройства» на жилом участке в селе Ржевка. Мужчина получил осколочные ранения рук, грудной клетки и ссадины лица. Под удары БПЛА попали Шебекино и Грайворонский округ.

Правительство Брянской области отчиталось о 10 сбитых над регионом дронов ВСУ. Пострадавших и разрушений нет.