Футболист «Спартака» разбил Кубок России сразу после победы

Во время празднования победы в Кубке России футболист «Спартака» Пабло Солари разбил трофей. Он поднял его над головой, чтобы сфотографироваться на фоне трибуны с болельщиками. В это время с кубка слетела крышка, а потом откололось основание, сообщает корреспондент ТАСС.

В суперфинале «Спартак» обыграл «Краснодар» в серии пенальти (4:3). Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе «Спартака» на 37-й минуте гол забил Пабло Солари. В составе «Краснодара» — на 57-й минуте Дуглас Аугусто. Красно-белые в пятый раз стали обладателями Кубка России.

Матч прошел на стадионе «Лужники» в Москве. По данным ТАСС, посмотреть на него пришли более 72 тыс. зрителей. Это стало рекордом для финальных матчей турнира, отмечает агентство. Российский футбольный союз выплатит победителю Кубка России более 113 млн руб.

