РФС выплатит 113,2 млн рублей победителю Кубка России по футболу

Московский «Спартак» и «Краснодар» получат 37,8 млн рублей за участие в Суперфинале FONBET Кубка России по футболу. Победитель дополнительно заработает 75,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч состоится 24 мая на стадионе «Лужники». Главным судьей встречи назначен Инал Танашев. Перед игрой выступят народная артистка России Надежда Кадышева и группа «Тату».

В финале «пути регионов» «Спартак» победил столичный ЦСКА со счетом 1:0. «Краснодар» в финале «пути Российской премьер-лиги» обыграл столичное «Динамо» в серии пенальти.

В прошлом году FONBET Кубок России завоевал ЦСКА. Московская команда стала самым прибыльным клубом турнира, заработав почти 205 млн рублей.

