Как Армения может урегулировать ситуацию

О запрете на ввоз продукции (алкоголь, минеральная вода «Джермук», цветы, овощи, фрукты) из Армении “Ъ” поговорил с юристами. В рамках ЕАЭС действует такой принцип: во взаимной торговле государства-члены не должны вводить обычные импортные ограничения, поясняет партнер Orchards Алексей Станкевич. Однако, уточняет юрист, они могут вводить исключительные защитные меры, если они прямо допускаются Договором ЕАЭС. В случае выявления санитарных, ветеринарных, эпидемиологических, эпизоотических, фитосанитарных нарушений в стране, из которой происходит товар, его импорт любой из стран-участниц может быть приостановлен до устранения этих нарушений, поясняет гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Контролирующими органами выступают Роспотребнадзор (для алкоголя и воды) и Россельхознадзор (для цветов, овощей и фруктов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

У государств—членов ЕАЭС есть дипломатический, административный и судебный пути решения межгосударственных разногласий, поясняет руководитель практики внешнеторгового и таможенного регулирования юрфирмы Denuo Сергей Васильев. Возможные действия Армении внутри союза — обращение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) как к медиатору и подача иска в Суд ЕАЭС. Вне союза Армения может обратиться в ВТО, если меры РФ нарушают соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер, но этот процесс может занять до трех лет, отмечает доктор экономических наук, профессор и советник ректора РГСУ Константин Поздняков. С учетом сроков в текущей геополитической ситуации этот механизм представляется малоэффективным, считает управляющий партнер юрфирмы «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев.

Наиболее прозрачным и понятным действием в этой ситуации, по мнению партнера юрфирмы Lidings Степана Гузея, будет обращение в ЕЭК. Однако нужно будет доказать, что выводы российских органов о наличии рисков являются необоснованными, для чего потребуется независимая экспертиза, а вся процедура рассмотрения может занять от трех до шести месяцев, что «в случае со скоропортящейся продукцией сделает любую победу пирровой», указывает госпожа Барабаш.

При обращении в Суд ЕАЭС, объясняет Константин Поздняков, Армении нужно доказать отсутствие реальных рисков для здоровья (безопасности), соответствие продукции техническим регламентам союза, дискриминационный характер мер, если они применялись избирательно. То есть Армения может заявить, что Россия под видом санитарной (фитосанитарной) меры фактически создала недопустимый барьер во взаимной торговле, но для этого «ей нужно иметь непоколебимую уверенность в санитарной безупречности своей продукции», подчеркивает господин Станкевич.

В любом случае до обращения в Суд ЕАЭС согласно статуту суда государство обязано попытаться разрешить спор путем консультаций и переговоров. К такому варианту разрешения конфликта склоняется большинство опрошенных юристов. «На практике наиболее востребованным остается урегулирование споров через прямые двусторонние или многосторонние консультации. Именно неформальный диалог позволяет решать большинство возникающих спорных вопросов без вынесения конфликта в публичную плоскость»,— говорит господин Васильев. К тому же 28–29 мая ожидается саммит ЕАЭС в Астане, где вопрос можно будет обсудить на уровне глав государств.

Станислав Солнцев рассматривает подачу иска в Суд ЕАЭС как крайнюю меру, которая будет задействована только в случае полного провала переговорного процесса и если Армения будет готова к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. «Зависимость Армении от России в других сферах, прежде всего энергетической, может сдерживать обращения в судебные инстанции. По ряду видов продукции, прежде всего плодово-овощной, российский рынок является безальтернативным для армянских производителей, в связи с чем Армения, вероятно, предпочтет переговоры и устранение нарушений вместо эскалации»,— полагает и господин Поздняков.

Впрочем, у Армении тоже есть рычаги давления. Так, Степан Гузей напоминает о возможности введения ограничений для товаров, следующих транзитом через Армению в Россию. Для такой продукции, допускает юрист, Армения может ввести дополнительные требования, касающиеся происхождения товаров, подтверждения соответствия и иных процедур. Кроме того, отмечает господин Гузей, значительный объем инвестиций в армянскую экономику, в том числе в энергетическую инфраструктуру, был осуществлен именно российским бизнесом. Изменение позиции властей Армении к управлению существующей инфраструктурой и реализации новых проектов может привести к целому комплексу потенциальных споров, затрагивающих российскую сторону, полагает юрист.

Анна Занина