Тридцать лет для убийства не срок

В Туапсе вернутся к делу об убийстве в 1995 году гендиректора Туапсинского НПЗ Анатолия Василенко и его водителя. За это преступление в 2023 году был осужден Евгений Николашин, участник криминальной группировки «Волки». Николашин, отбывающий пожизненное наказание за другие преступления, признался в том, что был за рулем автомобиля при нападении на Василенко. Однако прокуратура усомнилась в достоверности данных о втором преступнике, который стрелял в бизнесмена и водителя.

Туапсинская прокуратура добилась возвращения в суд на новое рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Николашина, который в июле 2023 года был признан виновным в убийстве гендиректора Туапсинского НПЗ (НК «Роснефть») Анатолия Василенко и его водителя Александра Демченко. Судебный акт опубликован в системе «Правосудие», дело направлено в Туапсинский городской суд.

Анатолий Василенко и Александр Демченко были убиты 15 декабря 1999 года.

Утром водитель на служебном Jeep Cherokee заехал за своим шефом и повез его на работу. На перекрестке перед иномаркой внезапно появился ВАЗ-2199 без номеров и перегородил дорогу, из машины выскочил мужчина и открыл огонь из автомата. Как выяснило следствие, в сторону водителя и пассажира было сделано три десятка выстрелов, Анатолий Василенко и Александр Демченко скончались на месте. Прохожие слышали глухие хлопки и видели, что мужчина, стоявший рядом с джипом, не спеша ушел через двор многоквартирного дома, держа в руках предмет, завернутый в мешковину. Позже оперативники обнаружили поблизости мешок с автоматом Калашникова, к оружию был приделан самодельный глушитель.

В автомобиле Анатолия Василенко находился испанский пистолет Astra с шестью патронами, но бизнесмен не успел его достать.

Убийство гендиректора Туапсинского НПЗ долгое время оставалось нераскрытым, пока в 2023 году явку с повинной не написал Евгений Николашин, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» за серию преступлений, совершенных им в составе группировки «Волки». Банда занималась разбоями, вымогательствами, совершала убийства, преступники использовали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. В частности, в 2000 году «волки» устроили взрыв автомобиля, при котором погиб глава Курганинского района Кубани Александр Васильев.

Евгений Николашин сообщил следствию, что в 1995 году один из лидеров группировки предложил ему поучаствовать в нападении на бизнесмена из Туапсе. Другим исполнителем преступления согласился стать Рустам Каримов.

Преступники распределили роли: Николашин должен был управлять автомобилем, а Каримов — стрелять из автомата, за что организатор пообещал им соответственно $5 тыс. и $10 тыс.

Какими были мотивы убийства, следствию достоверно выяснить не удалось, известно лишь о том, что организатор преступления «преследовал собственные интересы». Уголовное преследование в отношении организатора было прекращено в связи с его смертью, такое же решение следствие вынесло и в отношении господина Каримова.

Однако прокуратура в ходе проверки выявила в материалах дела противоречия, не позволяющие достоверно описать картину преступления. По данным надзора, в 1995 году Рустам Каримов отбывал наказание за другое преступление в колонии в городе Приморско-Ахтарске. Следствие не исключает, что в момент совершения преступления Рустам Каримов был в отпуске и отлучался из колонии, поэтому мог участвовать в убийстве Анатолия Василенко. Чтобы окончательно прояснить этот вопрос, прокуратура добилась возобновления слушаний в суде.

Анна Перова, Краснодар