Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами

Китай отправил на космическую станцию «Тяньгун» корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами. Один из членов экипажа пробудет в космосе год — рекордный для страны срок. Об этом сообщило агентство Reuters.

Запуск корабля «Шэньчжоу-23»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Фото: AP / Ng Han Guan

Проводы экипажа космического корабля «Шэньчжоу-23»

Фото: AP / Ng Han Guan

Собравшиеся на проводы экипажа корабля люди с национальными флагами

Фото: AP / Ng Han Guan

Ракета-носитель Long March-2F Y23

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Зрители в ожидании запуска корабля

Фото: AP / Ng Han Guan

Работники Китайского космического агентства в очках виртуальной реальности на фоне мурала с изображением запуска ракеты ракеты-носителя Long March-2F Y23

Фото: MaximВ Shemetov / Reuters

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Фото: AP / Ng Han Guan

Фото: AP / Ng Han Guan

Фото: AP / Ng Han Guan

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Фото: AP / Ng Han Guan

«Шэньчжоу-23» стартовал в 23:08 по местному времени (18:08 мск) с помощью ракеты-носителя Long March-2F Y23 с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. В миссии приняли участие 43-летняя бывшая сотрудника полиции Ли Цзяин, 39-летний космический инженер Чжу Янчжу и 39-летний Чжан Чжиюань, бывший пилот ВВС.

Миссия «Шэньчжоу-23» является частью китайской цели по высадке космонавтов на Луну до 2030 года, отмечает AFP. Ее главная цель — годичный эксперимент по изучению здоровья человека на орбите. До этого китайский экипаж отправлялся в космос на полгода, затем их сменяли. Кто из космонавтов останется на орбите на год, будет объявлено позже. Решение будет зависеть от хода миссии «Шэньчжоу-23».

