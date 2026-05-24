Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами

Китай отправил на космическую станцию «Тяньгун» корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами. Один из членов экипажа пробудет в космосе год — рекордный для страны срок. Об этом сообщило агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Запуск корабля «Шэньчжоу-23» Фото: Maxim Shemetov / Reuters Запуск корабля «Шэньчжоу-23» Фото: AP / Ng Han Guan Проводы экипажа космического корабля «Шэньчжоу-23» Фото: AP / Ng Han Guan Собравшиеся на проводы экипажа корабля люди с национальными флагами Фото: AP / Ng Han Guan Ракета-носитель Long March-2F Y23 Фото: Maxim Shemetov / Reuters Зрители в ожидании запуска корабля Фото: AP / Ng Han Guan Работники Китайского космического агентства в очках виртуальной реальности на фоне мурала с изображением запуска ракеты ракеты-носителя Long March-2F Y23 Фото: MaximВ Shemetov / Reuters Следующая фотография 1 / 7 Запуск корабля «Шэньчжоу-23» Фото: Maxim Shemetov / Reuters Запуск корабля «Шэньчжоу-23» Фото: AP / Ng Han Guan Проводы экипажа космического корабля «Шэньчжоу-23» Фото: AP / Ng Han Guan Собравшиеся на проводы экипажа корабля люди с национальными флагами Фото: AP / Ng Han Guan Ракета-носитель Long March-2F Y23 Фото: Maxim Shemetov / Reuters Зрители в ожидании запуска корабля Фото: AP / Ng Han Guan Работники Китайского космического агентства в очках виртуальной реальности на фоне мурала с изображением запуска ракеты ракеты-носителя Long March-2F Y23 Фото: MaximВ Shemetov / Reuters

«Шэньчжоу-23» стартовал в 23:08 по местному времени (18:08 мск) с помощью ракеты-носителя Long March-2F Y23 с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. В миссии приняли участие 43-летняя бывшая сотрудника полиции Ли Цзяин, 39-летний космический инженер Чжу Янчжу и 39-летний Чжан Чжиюань, бывший пилот ВВС.

Миссия «Шэньчжоу-23» является частью китайской цели по высадке космонавтов на Луну до 2030 года, отмечает AFP. Ее главная цель — годичный эксперимент по изучению здоровья человека на орбите. До этого китайский экипаж отправлялся в космос на полгода, затем их сменяли. Кто из космонавтов останется на орбите на год, будет объявлено позже. Решение будет зависеть от хода миссии «Шэньчжоу-23».