Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами
Китай отправил на космическую станцию «Тяньгун» корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами. Один из членов экипажа пробудет в космосе год — рекордный для страны срок. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Шэньчжоу-23» стартовал в 23:08 по местному времени (18:08 мск) с помощью ракеты-носителя Long March-2F Y23 с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. В миссии приняли участие 43-летняя бывшая сотрудника полиции Ли Цзяин, 39-летний космический инженер Чжу Янчжу и 39-летний Чжан Чжиюань, бывший пилот ВВС.
Миссия «Шэньчжоу-23» является частью китайской цели по высадке космонавтов на Луну до 2030 года, отмечает AFP. Ее главная цель — годичный эксперимент по изучению здоровья человека на орбите. До этого китайский экипаж отправлялся в космос на полгода, затем их сменяли. Кто из космонавтов останется на орбите на год, будет объявлено позже. Решение будет зависеть от хода миссии «Шэньчжоу-23».