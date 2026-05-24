Свердловчан предупредили о граде, ливнях и шквалистом ветре вечером

Уральский Гидрометцентр выпустил предупреждение на вечер 24 мая в Свердловской области. Ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер и град.

«В ближайшие 1-3 часа и до конца дня 24 мая в отдельных районах Свердловской области ожидаются ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с»,— сообщили в Уралгидромете.

Ранее в ведомстве предупреждали о смоге, который продлится 24 мая до 20 вечера. В понедельник и вторник ожидается солнечная погода с температурой воздуха +26-27 градусов.

Анна Капустина