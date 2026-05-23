В воскресенье в Екатеринбурге температура поднимется до +28 градусов

Температура в Екатеринбурге в воскресенье поднимется до +28 градусов, следует из информации Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вечером субботы в Екатеринбурге ожидается гроза и дождь. «В дневное время по области с теплой стороны фронта, ожидается развитие конвективных явлений: ливневых осадков, гроз с шансами на град»,— говорится в публикации.

В воскресенье, 24 мая, ожидается солнечная погода, которая продержится до вторника. 25 мая будет +27 градусов, 26 мая — +26 градусов.

В середине недели ожидаются дожди. В среду температура будет находиться на уровне +25 градусов, затем опустится до +17-18 градусов.

Ранее в свердловском МЧС предупредили о сильном ветре 24 мая. Его скорость увеличится до 20 м/с.

Анна Капустина