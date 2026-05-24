В уральском Гидрометцентре предупредили о смоге в Свердловской области

В Свердловской области ожидается смог до вечера 24 мая. Об этом предупредили в пресс-службе уральского Гидрометцентра.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«До 20 часов 24 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,— указано в предупреждении.

Согласно предупреждениям Гидромета, в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность 24 и 25 мая. Ранее в МЧС предупреждали об усилении ветра 24 мая до 20 м/с.

Анна Капустина

