Минюст усиливает контроль за общественными объединениями

Минюст опубликовал проект поправок к закону «Об общественных объединениях». Ведомство предлагает установить «единый подход» как к созданию этих организаций, так и к контролю за их деятельностью.

Документ определяет общественное объединение как организацию «с участием государства». Поэтому полное наименование организации должно включать словосочетание «общественно-государственная». Решение о создании общественного объединения с участием государства будет приниматься президентом или правительством РФ. Обязательное условие — присутствие представителей власти в составе высшего руководящего органа. Предполагается, что они будут контролировать принятие «ключевых решений», касающихся деятельности организации, говорится в пояснительной записке.

Также проект регламентирует особенности ликвидации общественного объединения (например, описывает процесс обращения имущества в собственность РФ) и устанавливает правила отчетности таких организаций в органы госвласти. Сейчас в России действуют более 700 общественных организаций, созданных с участием государства, сообщают авторы в пояснительной записке. Из них 14 имеют общероссийский статус.

Полина Мотызлевская