Президент Финляндии согласился представлять ЕС на переговорах с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что готов быть представителем Евросоюза на переговорах с Россией. Об этом он сказал в эфире Yle.

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

«Это, наверное, тот самый вопрос, на который нельзя ответить отрицательно»,— сказал господин Стубб (цитата по «Интерфаксу»). При этом он отметил, что переговоры нельзя проводить до тех пор, пока Россия не «возьмет на себя обязательство о прекращении огня».

По данным финской газеты Helsingin Sanomat, в ЕС уже обсуждают возможное участие президента Финляндии в переговорах союза с Россией. Источники издания отметили, что процесс подготовки к переговорам находится на начальной стадии.

В начале мая председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией. На следующий день готовность к контактам подтвердила российская сторона. Президент РФ Владимир Путин называл подходящим переговорщиком для диалога России и Европы бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Еврокомиссар по внешним связям Кая Каллас отвергла его кандидатуру. Среди других возможных претендентов СМИ называли бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Финляндии Александра Стубба.

Подробности — в материале «Ъ» «У Европы срываются переговорщики».