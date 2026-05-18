У Европы срываются переговорщики

Евросоюз не может выбрать, кого назначить переговорщиком от его имени по украинскому урегулированию. С начала публичной дискуссии по этому вопросу прошло больше недели. К 18 мая стало ясно, что переговорщиком не станет ни предложенный Россией экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, ни сама выдвинувшая себя на эту роль глава европейской дипломатии Кая Каллас. Среди возможных претендентов звучат имена экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Финляндии Александра Стубба, однако с их кандидатурами согласны не все. Вышло так, что ЕС пытается найти кандидата, который прежде всего устроит европейские столицы, нежели того, кого готовы будут принять Москва и Киев.

Фото: Reynaldo Paganelli / NurPhoto / ZUMA / ТАСС Президент Финляндии Александр Стубб и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель

Идея о том, что украинский конфликт может двигаться в сторону переговоров и что Евросоюзу нужно будет найти человека, который примет участие в переговорном процессе, появилась еще в начале мая. Ее огласил глава Евросовета Антониу Кошта. «Я говорю с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и выявить, что нам фактически необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент»,— цитировала 7 мая его слова газета Financial Times. Не прошло и двух дней, как российский президент Владимир Путин заявил 9 мая журналистам, что он не против переговоров и в качестве посредника от Европы «для него лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шрёдер».

Это заявление вызвало бурю комментариев в ЕС. Одной из первых высказалась глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Если мы дадим России назначать переговорщиков от нашего имени, это будет не очень мудро»,— заявила она 11 мая перед началом встречи глав МИД ЕС в Брюсселе. А спустя несколько часов Каллас уже выставила на роль переговорщика собственную кандидатуру. «Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия»,— заверила она журналистов.

О том, что Шрёдеру не позволят говорить от имени ЕС, стало понятно практически сразу. За его кандидатуру в Берлине выступили только «Альтернатива для Германии» и Союз Сары Вагенкнехт. В глазах европейцев такие «адвокаты» лишь дискредитировали экс-канцлера, которого и без того обвиняют в слишком тесных связях с Россией.

В начале украинского конфликта сам Шрёдер уже пытался играть роль переговорщика и ездил в Москву, где был принят Владимиром Путиным. Тогда его о помощи неофициально попросила украинская сторона, но ее не устроил результат, и экс-канцлера подвергли жесткой критике. Президент Украины Владимир Зеленский назвал его посредничество «отвратительным».

Теперь же точку в этом вопросе поставил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, фактически повторив слова Каллас о том, что именно европейцы будут решать, кто сядет от них за стол переговоров.

Единственное, что стало ясно с того момента, так это то, что Каллас представлять Евросоюз точно не будет. Об этом 18 мая сообщило издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов. Они аргументировали такой расклад жесткой антироссийской позицией Каллас и тем, что ее кандидатуру не примут в Москве. «К сожалению, она сама исключила себя из числа кандидатов»,— сказал один из собеседников издания.

Среди потенциальных кандидатов Politico выделило трех политиков: экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги. Возможность привлечения к переговорному процессу Меркель обсуждалась и ранее. Так, еще 11 мая немецкий журнал Spiegel сообщал, что экс-канцлер оставила открытым вопрос о возможном посредничестве. Но в понедельник, 18 мая, она публично заявила, что переговорами должны заниматься действующие политики. «По моему мнению, решающую роль здесь должны играть те, кто сегодня находится на посту и несет ответственность»,— сказала она, отметив, что ее переговоры с Путиным в рамках Минских соглашений были возможны именно потому, что они оба тогда были во главе своих правительств.

Такая позиция Меркель может быть косвенной поддержкой президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, которого, по данным немецких СМИ, немецкое правительство хотело бы предложить в качестве кандидата. Однако позиция самого Штайнмайера по этому вопросу пока неизвестна. Под этот критерий подходит и президент Финляндии Александр Стубб. Но Politico указывает, что для его назначения понадобится широкая поддержка внутри ЕС, которой может и не быть, а членство его страны в НАТО может вызвать неприятие в Москве.

Еще один названный Politico кандидат — Марио Драги — каких-либо публичных сигналов о своей готовности стать переговорщиком, как указывает само издание, не подавал.

Представитель политика в беседе с «РИА Новости» назвала информацию о его возможном участии в переговорах домыслами.

Таким образом, идея о назначении переговорщика от ЕС повисла в воздухе. Спустя полторы недели после того, как она впервые прозвучала, среди европейских политиков не было найдено ни одного убедительного кандидата, который мог бы устроить и страны—члены ЕС, и Москву, и Киев. Такая ситуация обнажает главную проблему Брюсселя: за годы украинского конфликта в европейских столицах образовался вакуум политиков, имеющих вес внутри ЕС и одновременно занимающих достаточно умеренную позицию, чтобы избежать обвинений в предвзятости от какой-либо из сторон украинского конфликта. И в итоге вопрос о том, кто может сесть за стол переговоров от Брюсселя, окутан такой же неопределенностью, как и вопрос о том, когда эти переговоры могут начаться.

Вероника Вишнякова