Четвертый погибший найден на месте пожара на нефтебазе «Транснефти» под Уфой

Тело работника АО «Транснефть — Урал» (дочерняя структура ПАО «Транснефть») обнаружено после пожара на резервуаре линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» в Башкирии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе компании.

«Поисково-спасательные работы ... завершены»,— указано в сообщении.

Пожар на ЛПДС под Уфой произошел 13 мая при проведении работ на выведенном из эксплуатации резервуаре. По официальным данным, причиной стало воспламенение газовоздушной среды. Трое сотрудников Черкасского нефтепроводного управления погибли на месте, с тех пор продолжались поиски четвертого сотрудника — пропавшего без вести. Еще трое сотрудников подрядной организации с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы, позднее один из них умер в больнице.