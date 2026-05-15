На объекте «Транснефти» под Уфой нашли тела троих погибших

На резервуаре линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» после пожара обнаружили тела трех погибших работников АО «Транснефть — Урал», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию компании.

«Найдены и извлечены тела троих работников компании, получивших травмы, несовместимые с жизнью. Поиски четвертого работника продолжаются. Трое работников фирмы-подрядчика находятся в больнице»,— отмечает «Транснефть — Урал» (цитата по «Интерфаксу»).

Руководство компании находится на связи с семьями погибших и обещает оказать им всю необходимую помощь. Семьи могут рассчитывать на социальные выплаты и материальную корпоративную поддержку в соответствии с коллективным договором, пояснили в «Транснефти». Предприятие активно взаимодействует с правоохранительными и контролирующими органами в расследовании причин аварии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», пожар на ЛПДС «Нурлино» произошел 13 мая после взрыва в выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре. Троих пострадавших направили в ожоговый центр, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии .По данным «Ъ-Уфа», возбуждено уголовное дело.

Майя Иванова