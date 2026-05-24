Ярославский аэропорт закрывали почти на 4 часа

Утром 24 мая ярославский аэропорт (Туношна) приостанавливал работу. Об этом сообщили в Росавиации.

Аэропорт перестал принимать и выпускать воздушные суда в 6:10. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт возобновил работу в 9:57. Ограничения не привели к задержке или отмене рейсов, так как они не были запланированы.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области не объявлялся.

