Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский аэропорт закрывали почти на 4 часа

Утром 24 мая ярославский аэропорт (Туношна) приостанавливал работу. Об этом сообщили в Росавиации.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Аэропорт перестал принимать и выпускать воздушные суда в 6:10. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт возобновил работу в 9:57. Ограничения не привели к задержке или отмене рейсов, так как они не были запланированы.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области не объявлялся.

Алла Чижова

Новости компаний Все