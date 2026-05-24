Нейросети «собираются» в кофейнях

Starbucks отказался от использования ИИ-системы из-за ее ошибок. Нейросеть Automated Counting должна была следить за запасами молока, сиропов и других ингредиентов. Но спустя всего девять месяцев после начала эксперимента программу отключили из-за большого числа ошибок.

Как пишет Reuters, искусственный интеллект путал виды молока, некорректно определял товары или вовсе их не замечал. Впрочем, с технической точки зрения отладить подобную систему довольно легко, считает Роман Душкин, гендиректор IT-компании «А-Я эксперт» и профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления:

«Речь идет о системе компьютерного зрения, которая следила за молочными продуктами на складе. Человек, который проводил инвентаризацию, пользовался при этом планшетом со встроенным лидаром, который "осматривал" полки, и ИИ-модель какие-то решения принимала. На базе лидарных технологий, компьютерного зрения сейчас очень многие склады автоматизируют.

Почему у них не взлетело? Сложно сказать. Может быть, неправильно пусконаладка была сделана, или модель неправильно настроили, обучили ее не на тех данных. Если в Starbucks так просто отказались от того, что они девять месяцев внедряли, значит, не очень-то им это и нужно было».

Некоторые кофейни пытаются применять нейросети для выполнения более креативных задач. Сеть «Дринкит» недавно представила своего ИИ-бариста. Робот придумывает авторские коктейли, исходя из пожеланий гостей и доступных ингредиентов. «ВкусВилл» две недели назад запустил собственного нейроконсультанта. Бот помогает покупателям подбирать готовые блюда на основе их предпочтений. Но, как правило, рестораны используют искусственный интеллект в других целях, рассказал президент федерации рестораторов и отельеров северо-запада, владелец ресторана GastroGarBar Леонид Гарбар:

«Это хорошо для анализа, потому что то, что служба маркетинга делает в течение двух-трех недель, при помощи нейросети можно выполнить за день. Системы автоматического управления, которые есть в ресторанном деле, Iiko и R-Keeper, выдают информацию, анализируя предпочтительные заказы, пожелания гостей, посещаемость в разные дни и разные часы. Если применять нейросети там, степень достоверности возрастет.

При этом, если говорить о кухне, то первые опыты с рецептами, обработкой вариантов, как можно приготовить блюда, были и смешные, и грустные. ИИ такое выдавал, что мы за голову хватались. Искусственный интеллект не может на вкус попробовать то, что он предлагает. Человек все-таки это эмпирическим путем постоянно пробует, и нейросеть такое не сможет заменить».

К концу 2025 года искусственный интеллект интегрировали в свои бизнес-процессы 87% ресторанов в ОАЭ, 79% — в США и 65% — в Великобритании. Такие цифры называет профильный ресурс SevenRooms. Чаще всего нейросети использовались в маркетинге, аналитике и менеджменте.

