Ставка на мир

Международные инвесторы вложили в фонды облигаций максимальный объем средств с июня 2020 года. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый приток таких инвестиций за минувшую неделю составил $30,5 млрд. Инвесторы фиксируют высокие долларовые ставки в надежде на завершение конфликта на Ближнем Востоке и снижение инфляционных рисков.

Данные EPFR свидетельствуют о росте спроса международных инвесторов на фонды облигаций. По оценке “Ъ”, основанной на информации отчета Bank of America (учитывает сведения EPFR), клиенты таких фондов вложили за неделю, закончившуюся 20 мая, $30,5 млрд — максимум с июня 2020 года. Это на 8,8% выше результата прошлой недели и почти в девять раз больше инвестиций в конце марта. Текущая неделя стала 56-й подряд, когда международные инвесторы увеличивали вложения в такие фонды. Суммарный объем инвестиций за это время превысил $950 млрд, треть из этой суммы фонды привлекли с начала 2026 года.

Основной объем средств идет в фонды, ориентированные на облигации высоконадежных эмитентов (IG Bonds). За минувшую неделю, по данным EPFR, клиенты фондов IG Bonds вложили в чистом виде более $13,3 млрд, что лишь на 5% меньше, чем на предшествующей неделе. Одновременно с этим резко вырос спрос на инвестиционные продукты — на государственные и муниципальные облигации, в первую очередь американские. За неделю такие фонды привлекли соответственно $10,8 млрд и $2,6 млрд, что на 93% и 37% выше показателей неделей ранее. Больший объем средств им удавалось привлечь в середине марта, в разгар боевых действий на Ближнем Востоке ($12,9 млрд и $2,7 млрд).

Притоки в американские облигации объясняются ростом долгосрочных процентных ставок в США. По данным Investing.com, на минувшей неделе доходность десятилетнего выпуска US Treasuries поднималась до максимального значения с начала 2025 года — 4,7% годовых.

При этом тридцатилетний выпуск достигал отметки 5,2%, на которой он не был с лета 2007 года. С начала марта доходности выросли на 45–62 базисных пунктов. «Рынок все больше сомневается, что крупнейшие центробанки смогут в ближайшее время перейти к снижению ставок. Скорее усиливаются ожидания некоторого повышения ставок на фоне дорогой нефти и инфляционных рисков»,— отмечает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян.

При таких валютных доходностях, как отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков, многие институциональные инвесторы снова рассматривают длинные государственные облигации как полноценную альтернативу акциям по соотношению риск/доходность. Таким образом инвесторы пытаются зафиксировать высокую текущую доходность в надежде на дальнейшее снижение геополитической премии в связи с продолжающимся полтора месяца перемирием на Ближнем Востоке. «Прекращение активных боевых действий между США и Ираном воспринимается рынком как сигнал, что кризис в Ормузском проливе явление временное, по мере восстановления поставок нефти инфляционный шок сойдет на нет и мировые ЦБ вновь смогут снижать ставки,— отмечает управляющий по глобальным рынкам General Invest Александр Ковалев.— При таком развитии событий доходности пойдут вниз, а цены облигаций вырастут. Те, кто купил сейчас, заработают и на купоне, и на капитальном приросте». Это классическая спекулятивная позиция, но с фундаментальным обоснованием, отмечает господин Ковалев.

Сохраняется интерес и к более рисковым фондам, ориентированным на рынки развивающихся стан, клиенты которых вложили $2,2 млрд против $2,3 млрд неделей ранее. «Глобальные инвесторы по-прежнему готовы брать умеренный риск ради повышенной доходности, особенно если сценарий глубокой рецессии не реализуется»,— отмечает Илья Сушков. Однако общий консенсус на рынке бондов ЕМ, как отмечает аналитик инвестиционного дома D8 Алексей Булгаков, показывает, что спреды чересчур узки и не соответствуют кредитным рискам. Отсюда и менее стабильные привлечения, добавляет он.

Дальнейшее развитие ситуации на рынке будет во многом зависеть от устойчивости перемирия на Ближнем Востоке, цен на нефть и инфляции в США, а также риторики ФРС. «Если Brent удержится ниже экстремальных уровней, а инфляция продолжит замедляться, спрос на облигации может сохраниться»,— считает Илья Сушков. Однако новый виток конфликта на Ближнем Востоке или жесткие сигналы от ФРС способны быстро вернуть давление на долговой рынок и вызвать распродажу, особенно в части менее надежных облигаций, заключает эксперт.

Виталий Гайдаев