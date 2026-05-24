Рубашки для полиции разошлись по швам

Следственный комитет России (СКР) завершил многолетнее расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников центрального аппарата МВД Юрия Турло и Юрия Дейнега, а также предпринимателя Алексея Веникова. Они обвиняются в махинациях с поставкой в полицейские подразделения некачественного форменного обмундирования. Нанесенный фигурантами ущерб оценивается более чем в полмиллиарда рублей.

Как стало известно “Ъ”, в ближайшее время фигуранты уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) завершат ознакомление с материалами расследования, которое началось еще в марте 2019 года. Речь в уголовном деле идет о масштабных махинациях при поставках в МВД форменного обмундирования — рубашек белого и серо-голубого цветов с длинным и коротким рукавом. По версии следствия, преступление было совершено при реализации госконтракта, заключенного в 2017 году МВД России с ООО БМФ. В рамках соглашения предприниматели организовали пошив вещевого имущества, которое до сентября того же года получило 41 региональное подразделение материально-технического обеспечения министерства. Однако, как только полицейские начали носить новые рубашки, выяснилось, что они крайне низкого качества и в буквальном смысле расходятся по швам.

Всего в МВД предпринимателями было поставлено более 350 тыс. некачественных рубашек, нанесенный государству ущерб оценивается в сумму 564,5 млн руб.

Сначала дело вел следственный департамент МВД, но после того, как было установлено, что в афере, помимо бизнесменов, участвовали и сотрудники центрального аппарата полицейского ведомства, материалы передали в управление по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов Главного следственного управления СКР. Первым арестованным фигурантом стал бывший гендиректор ООО БМФ Борис Ляшук, которого вначале следствие, а в феврале 2025 года и Замоскворецкий райсуд Москвы признали главным исполнителем аферы. Предприниматель, компания которого обеспечивала формой не только полицию, но и следственный комитет, по итогам разбирательства в феврале прошлого года получил шесть лет заключения.

Непосредственно ООО БМФ Бориса Ляшука отгрузило Министерству внутренних дел некачественной продукции на сумму чуть более 270 млн руб.

Недавно осужденный Ляшук подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако Головинский суд Москвы обнаружил в прошении ошибки и вернул его предпринималю.

Уголовное дело в отношении других предпринимателей, чьи фирмы поставляли обмундирование, а также участвовавших в хищениях сотрудников МВД было выделено в отдельное производство в сентябре 2022 года. Фигурантами этого расследования, в частности, стали бывший гендиректор нижегородского ООО «Швейная фабрика №19» Алексей Веников и принимавшие у него продукцию сотрудники управления представителей заказчика департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению (УПЗ ДТ) МВД России Юрий Дейнег и Юрий Турло. По версии следствия, все они, находясь в Москве и действуя в составе организованной группы, умышленно совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Полицейских задержали в мае 2025 года, а бизнесмена Веникова — в декабре того же года. Как и осужденному Ляшуку, им вменили в вину хищение всей суммы контракта. Отметим, что одновременно с ними были задержаны и предполагаемый организатор аферы, бенефициар БМФ Юрий Волков и советник отдела организации и обеспечения деятельности по оценке соответствия продукции УПЗ ДТ Юрий Крип, а также бывшие руководители ООО «Руспром» Андрей Иванченко и ООО «Фантом» Андрей Григорьев, занимавшиеся производством спецодежды. Их дело также было выделено в отдельное производство, его расследование еще продолжается.

Олег Рубникович