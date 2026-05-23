Минобороны сообщило об ударах по связанным с ВСУ объектам энергетики Украины

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Ведомство также сообщило о поражении предприятия украинской военной промышленности.

По информации министерства, в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск. Целями стали, в том числе, цеха сборки и места хранения дальнобойных дронов.

Кроме того, удары наносились по позициям ВСУ в 142 районах. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 800 беспилотников самолетного типа и восемь управляемых авиационных бомб ВСУ.