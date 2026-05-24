Банкротство хищению не помеха

Суд в Москве приступил к рассмотрению в заочном порядке нового уголовного дела банкира Саркиса Мейбатова. По версии обвинения, он, будучи бенефициаром банка «Спутник», организовал хищения денежных средств компании «Татнефть-Архангельск» на сумму порядка 200 млн руб. По делу также проходит зампредправления банка и управляющая московским офисом Наталья Сегарра. Оба находятся за границей. Ранее господин Мейбатов проходил по делу об обналичивании средств Маст-банка, однако его уголовное преследование было прекращено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, на днях Тверской райсуд столицы приступил к рассмотрению в заочном порядке уголовного дела бенефициара банка «Спутник» Саркиса Мейбатова и бывшего топ-менеджера кредитного учреждения Натальи Сегарры. Им вменяют в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Самарский банк «Спутник» был зарегистрирован в 1990 году под названием «Бугурусланский коммерческий банк "Спутник"». В ноябре 2021 года Центральный банк отозвал у кредитной организации лицензию. Свое решение регулятор объяснил тем, что «Спутник» в том числе «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также… был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций». ЦБ возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком.

Самарский банк оказался под санкциями Минфина США «за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки Банку внешней торговли КНДР».

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год господа Мейбатов и Сегарра, а также их сообщники организовали хищение денежных средств ООО «Татнефть-Архангельск» — компании, находившейся в процедуре банкротства. Сначала господин Мейбатов, говорится в деле, через своего знакомого, одного из бенефициаров КБ «Спутник», убедил конкурсного управляющего открыть расчетный счет «Татнефть-Архангельск» в своем банке под предлогом повышения его ликвидности. Одновременно один из предполагаемых сообщников банкира организовал открытие в «Спутнике» счетов ООО «Юпитал». Сам господин Мейбатов, по материалам дела, обеспечил открытие расчетных счетов подконтрольных ему компаний АО «Свет», ООО «Третья Лига» и ООО «Завод светового оборудования Люкс» и даже своего водителя для последующего вывода похищенных денежных средств.

По версии следствия, госпожа Сегарра изготавливала фиктивные платежные поручения с поддельными подписями конкурсного управляющего и фальшивыми печатями ООО «Татнефть-Архангельск», после чего передавала их на исполнение подчиненным, которые не знали о преступном умысле. На основании этих документов со счета «Татнефть-Архангельск» на счет «Юпитала» было незаконно переведено около 198 млн руб., а оттуда деньги переводились на счета подконтрольных злоумышленникам лиц и компаний и частично обналичивались.

Для того чтобы скрыть хищение, говорится в деле, конкурсному управляющему систематически предоставлялись поддельные выписки по счету с ложными сведениями об остатке и движении средств.

Это не первое дело, касающееся банка «Спутник». Как уже рассказывал “Ъ”, в ноябре 2025 года Мещанский райсуд столицы приговорил бывших президента и кассира КБ Павла Никитина и Наталью Седову к условным срокам за хищение из средств кредитного учреждения по фиктивному договору займа на сумму более 71 млн руб.

В 2015–2016 годах Саркис Мейбатов вместе с членом совета директоров Евгением Ростовцевым проходил по уголовному делу о незаконном обналичивании через Маст-банк около 9 млрд руб. Однако в итоге их уголовное преследование было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Трое рядовых участников махинаций, которые полностью признали свою вину (Александр Мейбатов, Максим Васильев и Алексей Пономарев), получили небольшие условные сроки.

Ефим Брянцев