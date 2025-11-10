Приговор провели через кассу

Суд в Москве вынес приговор бывшим президенту и кассиру коммерческого банка «Спутник» Павлу Никитину и Наталье Седовой. Они обвинялись в хищении из средств кредитного учреждения по фиктивному договору займа более 71 млн руб. Фигуранты получили условные сроки.

Мещанский райсуд столицы 10 ноября вынес приговор Павлу Никитину и Наталье Седовой, обвиненных в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Это уголовное дело, как ранее рассказывал «Ъ», было возбуждено по заявлению представителей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» 27 сентября 2021 года следственным отделом по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СКР по Москве. Сначала оно расследовалось по статье об особо крупной растрате денежных средств банка (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении неустановленных лиц. Материалы были объединены в одно производство с пятью другими делами, возбужденными по фактам незаконного присвоения средств ПАО «Спутник», в том же 2021 году.

Самарский банк «Спутник» был зарегистрирован в 1990 году под названием «Бугурусланский коммерческий банк “Спутник”». В 2018 году он получил базовую лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте. В ноябре 2021 года Центральный банк отозвал лицензию. Свое решение регулятор объяснил тем, что «Спутник» в том числе «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и предписания Банка России, был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций». Кроме того, самарский банк оказался и под санкциями Минфина США «за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки Банку внешней торговли КНДР». В связи с отзывом лицензии ЦБ 9 сентября 2021 года возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком.

Тем временем в ходе расследования было установлено, что у президента «Спутника» Павла Никитина (возглавлял банк с апреля 2020 по 9 сентября 2021 года) незадолго до отзыва у кредитного учреждения лицензии созрел план хищения денежных средств у возглавляемой им организации. В свои планы, по материалам дела, он посвятил кассира ОКВКУ «Сретенский» (операционная касса) Наталью Седову, которая, по версии следствия, согласилась участвовать в махинации.

Преступление, по данным следствия, было совершено 9 сентября 2021 года.

Госпожа Седова в тот день находилась на своем рабочем месте в операционном помещении на Сретенском бульваре, где, говорится в деле, согласно отведенной ей роли, по фиктивному договору займа, якобы заключенному между господином Никитиным и гражданкой Венесуэлы Синди Коромото Камачо Флорес, выдала господину Никитину порядка 71 млн руб.

Сначала Наталья Седова проходила по уголовному делу свидетелем, затем — подозреваемой, а 20 сентября 2023 года она была задержана и в тот же день ознакомилась с постановлением следствия о привлечении ее в качестве обвиняемой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Такое же обвинение в итоге было предъявлено и экс-президенту банка Павлу Никитину.

По итогам процесса судья Анна Майорова признала фигурантов виновными и назначила господам Никитину и Седовой четыре и три года условно соответственно.

С адвокатами осужденных связаться не удалось.

Ефим Брянцев