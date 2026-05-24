Футбольный клуб из КНДР впервые выиграл женскую Азиатскую Лигу чемпионов

Женскую Азиатскую лигу чемпионов в этом сезоне впервые выиграла команда «Нэгохян» из Пхеньяна. Это первый подобный успех и в истории футбола КНДР.

В финальном матче «Нэгохян» обыграл японскую команду Tokyo Verdi Beleza со счетом 1:0. Победный гол (на 44-й минуте) забила капитан команды Ким Гён Ён, признанная лучшим игроком турнира, сообщает в воскресенье ЦТАК.

Финал проходил в южнокорейском городе Сувон, где накануне проводился и полуфинальный матч, вызвавший особое внимание, причем как в спортивном, так и политическом плане. Это был первый за восемь лет визит северокорейской команды на территорию южных соседей.

Билеты на полуфинал и финал были раскуплены за несколько часов, на каждом матче присутствовало свыше 7 тыс. болельщиков.

Клуб «Нэгохян» создан в столице КНДР в 2012 году. Согласно условиям Азиатской футбольной конфедерации (AFC), помимо Кубка чемпионов победители получат $1 млн.

Эрнест Филипповский