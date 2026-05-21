Футбольная команда из КНДР впервые за семь лет провела матч в Южной Корее

В южнокорейском городе Сувон прошел полуфинальный матч женской Азиатской лиги чемпионов, в котором местный одноименный клуб принимал северокорейскую команду «Нэгохян». Матч, в котором победу со счетом 2:1 одержали спортсменки из КНДР, стал первой за почти восемь лет встречей команд соседствующих стран, сообщило «Рёнхап».

На игре не было болельщиков из Северной Кореи, потому что граждан страны, как правило, не пускают на Юг, а две страны формально находятся в состоянии войны с 1950 года. Команда КНДР получила неожиданную поддержку местных болельщиков, число которых на стадионе превышало 7 тыс. Тренер «Сувона» Пак Кил Ён выразил на них обиду. «На протяжении всего матча наши игроки и персонал чувствовали себя обиженными, уязвленными»,— сказал он (цитата по AFP).

Министр по делам объединения Кореи Чон Дон Ён накануне матча заявил, что не поедет на игру. Он сослался на позицию Asian Football Confederation (AFC) о том, что матч должен быть международным спортивным мероприятием, отделенным от политики и дипломатии. Сам матч он назвал историческим и создающим «хороший прецедент» для межкорейских отношений.

Эрнест Филипповский