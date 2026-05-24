Мэр Киева сообщил о налете БПЛА на город

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о массированном налете БПЛА на столицу. По его словам, несколько зданий загорелись, девять человек пострадали. Взрывы звучат в разных районах города.

Сейчас почти на всей территории страны сейчас действует сигнал воздушной тревоги, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. «Общественное» сообщает о взрывах в городе Черкассы, Кропивницком и в Хмельницкой области. Минобороны РФ об обстрелах территории Украины не сообщало.

Польская армия заявила об активности российской дальней авиации. Из-за этого Вооруженные силы страны подняли в небо боевые самолеты. В состояние готовности приведены наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. «Данные действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, в особенности в районах, граничащих с зонами повышенной опасности»,— сообщила пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети X.