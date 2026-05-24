Бывшего принца Эндрю обвинили в домогательствах
Правоохранительные органы Великобритании проверяют новые обвинения в адрес брата короля Великобритании Эндрю Маунтбэттен-Виндзора, касающиеся происшествия 24-летней давности. По информации газеты The Sunday Times, в полицию округа Темз-Вэлли обратились с заявлением о «неподобающем поведении» представителя королевской семьи в отношении женщины во время скачек в Аскоте в июне 2002 года.
Подробностей обвинения газета не приводит. Издание указывает, что на том мероприятии Эндрю присутствовал вместе с Елизаветой II, принцем Чарльзом (ныне королем) и своей дочерью Евгенией. Неизвестно, как давно было подано обращение в полицию.
Эпизод приобщили к общему масштабному расследованию против брата короля. Сейчас полиция проверяет экс-принца сразу по нескольким статьям: от превышения должностных полномочий и передачи секретных правительственных данных финансисту-педофилу Джеффри Эпштейну до других преступлений сексуального характера, якобы совершенных в королевской резиденции. В феврале Эндрю уже допрашивали под арестом, официальное следствие продолжается. Обвинения он отрицает.
Расследование против Эндрю Маунтбеттен-Виндзора является частью более масштабного дела, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за секс-торговлю несовершеннолетними. Обвинения в адрес принца включают не только сексуальные преступления, но и злоупотребление служебным положением, а также передачу конфиденциальной информации Эпштейну в период с 2001 по 2011 годы, когда Эндрю был специальным представителем Великобритании по международной торговле. Король Великобритании Карл III заявил о готовности сотрудничать со следствием и последовательно лишал брата всех королевских титулов и привилегий начиная с октября 2025 года, чтобы дистанцировать монархию от скандала.
Одним из ключевых эпизодов в деле является гражданский иск, поданный в 2021 году Вирджинией Джуффре, которая утверждала, что принц Эндрю принуждал ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет. Несмотря на то, что в 2022 году было заключено мировое соглашение с выплатой Джуффре около $12 млн, принц продолжал настаивать на своей невиновности. В начале 2026 года были опубликованы «файлы Эпштейна» с новыми упоминаниями о бывшем принце и его фотографиями, что привело к его задержанию 19 февраля 2026 года.
Секс-скандалы и связи Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с Эпштейном нанесли серьезный ущерб репутации британской королевской семьи, что привело к публичному давлению и необходимости реформирования. Это событие знаменует собой серьезный кризис для монархии, а его арест стал шоком для Британии, поскольку является первым случаем задержания высокопоставленного члена королевской семьи со времен Карла I в XVII веке.