Бывшего принца Эндрю обвинили в домогательствах

Правоохранительные органы Великобритании проверяют новые обвинения в адрес брата короля Великобритании Эндрю Маунтбэттен-Виндзора, касающиеся происшествия 24-летней давности. По информации газеты The Sunday Times, в полицию округа Темз-Вэлли обратились с заявлением о «неподобающем поведении» представителя королевской семьи в отношении женщины во время скачек в Аскоте в июне 2002 года.

Подробностей обвинения газета не приводит. Издание указывает, что на том мероприятии Эндрю присутствовал вместе с Елизаветой II, принцем Чарльзом (ныне королем) и своей дочерью Евгенией. Неизвестно, как давно было подано обращение в полицию.

Эпизод приобщили к общему масштабному расследованию против брата короля. Сейчас полиция проверяет экс-принца сразу по нескольким статьям: от превышения должностных полномочий и передачи секретных правительственных данных финансисту-педофилу Джеффри Эпштейну до других преступлений сексуального характера, якобы совершенных в королевской резиденции. В феврале Эндрю уже допрашивали под арестом, официальное следствие продолжается. Обвинения он отрицает.