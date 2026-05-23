В Латвии беспилотник упал в озеро и взорвался

В Латвии в озеро Дридзис на юго-востоке страны упал беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения, вызвавший детонацию при соприкосновении с водой. Полиция Латвии сообщила в Х, что сигнал о падении устройства поступил от местных жителей около 8:00. По заявлению правоохранительных органов, никто в результате инцидента не пострадал.

На месте происшествия были обнаружены фрагменты, предположительно принадлежащие беспилотнику. В связи с обширной территорией осмотра привлечены дополнительные силы: полицейский дрон, сотрудники пожарно-спасательной службы на лодке и национальные вооруженные силы Латвии.

В данный момент специалисты продолжают обследование района падения и изучение обломков для установления принадлежности устройства и целей его полета.